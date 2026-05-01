Грабитель расправился с двумя сотрудниками банка Вооруженный грабитель напал на банк в американском городе Бри

В городе Бри произошло вооруженное нападение на отделение U.S. Bank, в результате которого погибли два человека, сообщил телеканал CBS. По данным журналистов, инцидент произошел в четверг, 30 апреля. Злоумышленник застрелил двух сотрудников банка.

Два сотрудника были застрелены в четверг в ходе ограбления банка в Кентукки, поиски подозреваемого продолжаются… Неизвестно, покинул ли подозреваемый банк с какой-либо добычей, — говорится в публикации.

Имена погибших — мужчины и женщины — не раскрываются. Представители полиции сообщили, что у следствия есть определенные зацепки. Грабителем является мужчина, который был одет в светлый худи, серые брюки, маску и перчатки.

