От любви до ненависти: самые громкие конфликты в семьях российских звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Певица Наташа Королева опровергла слухи о том, что между ее матерью и супругом Сергеем Глушко существует серьезный конфликт из-за позиции о происходящем на Украине. А какие скандалы действительно происходили внутри российских звездных семей?

В СМИ появилась информация, что Королева ездила отдыхать в санаторий вместе с мамой, а не со своим мужем. После этого появилась версия, что в семье знаменитой певицы якобы произошел разлад. Артистка в беседе с корреспондентом «МК» объяснила, что «если обращать внимание на тот поток грязи, который льется со всех сторон, никакой нервной системы не хватит».

«Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче», — объяснила артистка.

Что произошло между отцом Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым

Уход из жизни певицы Жанны Фриске в 2015 году положил начало разногласий между ее родными и бывшим гражданским мужем Дмитрием Шепелевым, который запретил родителям артистки видеться с внуком Платоном. Телеведущий был возмущен действиями Ольги и Владимира Фриске, которые участвовали в различных ток-шоу и показывали фото его сына без разрешения.

Шепелев в рамках YouTube-шоу Ксении Собчак рассказал, что однажды отец покойной певицы пришел на детскую площадку с пистолетом.

«Он пришел на эту площадку с пистолетом! Я не шучу! И если бы не охранник, который встал между нами и увел его, я не знаю, что было бы дальше! Он угрожал мне. И это не все, что происходило тогда», — поделился Шепелев.

Телеведущий отметил, что суд разрешил родителям артистки видеться с внуком по полтора часа два раза в месяц, но они сейчас не навещают ребенка.

Шепелев также обратил внимание, что еще одной причиной конфликта между ним и родителями певицы стала пропажа 21 миллиона рублей из фонда, где хранились деньги на лечение Фриске. По словам телеведущего, деньги сняла мать покойной и присвоила себе. Помимо этого, Шепелев добавил, что в последние годы у Фриске были плохие отношения с отцом.

Почему в семье Машковых разгорелся крупный скандал

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария несколько лет назад впервые заговорила о конфликте в семье. По словам актрисы, отец однажды настоял на ее разводе с первым мужем после того, как узнал об его измене.

Новый разлад в семье Машковых начался в конце февраля 2022 года, когда актер попросил свою дочь вместе с детьми и мужем уехать из США и вернуться в Россию.

«После „того“ разговора мы больше не говорили. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», — высказалась Мария Машкова.

Актриса пояснила, что любит своего отца, но не разделяет его политических взглядов.

Как проходил развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной

Мировой суд 24 декабря 2020 развел актрису Лидию Федосееву-Шукшину с продюсером Бари Алибасовым. Как объяснила сама артистка, она была инициатором этого процесса.

По словам официального представителя Бари Алибасова Вадима Горжанкина, скандал в жизни звездной четы начался из-за квартиры.

«Катализатором развода стала именно квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно при помощи своего адвоката Юлии Вербицкой-Линник, когда продюсер продал ее своему помощнику», — отметил он.

Дочь актрисы Ольга Шукшина пояснила, что после развода ее мать стала чувствовать себя намного легче.

«Я надеюсь, эта эпопея закончилась, хотя бог его знает, потому что Бари Каримович — известный мастер черного пиара. Поэтому, наверное, еще что-то будет, но, в принципе, душа уже освобождена. Слава богу», — заявила она.

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