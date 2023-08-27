Составлен список артистов, которые до сих пор молчат про спецоперацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

После начала спецоперации некоторые артисты раскритиковали действия российских властей, кто-то уехал жить и работать за границу. Какие знаменитости до сих пор не высказали своего мнения об СВО?

Кто из артистов до сих пор не высказался про спецоперацию

Многие украинские артисты, которые жили и работали в России, после начала спецоперации уехали, однако Анна Asti осталась в РФ. Она успешно строит сольную карьеру после ухода из группы Artik & Asti. В этом году певица стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»: ее признали лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»).

При этом исполнительница до сих пор имеет украинское гражданство. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях часто критикуют Анну Asti, поскольку она не высказывается по поводу спецоперации и продолжает работать в России.

Ани Лорак после начала СВО почти год не выходила на связь с фанатами. Когда ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, исполнительница в соцсетях заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом Лорак подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой. Артистка также опровергла информацию о том, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — писала певица.

Лолита Милявская заявляла, что не комментирует спецоперацию, поскольку находит ситуацию некомфортной и страшной. Она отмечала, что любые слова могли сказаться на ее семье, которая жила в Киеве. Сейчас артистка перевезла родственников в Москву.

«Если начну говорить все, что думаю, прилетит со всех сторон. У меня же на Украине также есть родственники по папиной линии», — объясняла Лолита в интервью.

Певица подчеркивала, что ей не нравится, когда украинцы упрекают ее в том, что она не поддерживает их. Лолита напомнила, что не могла попасть в страну, так как была объявлена невъездной.

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко объясняла, что не говорит про спецоперацию, так как хочет уберечь свой брак с российским певцом Владом Топаловым.

«Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше и любить друг друга, как в клятве — в радости, болезни и бедности, и в кризисе, и во всем остальном», — делилась она в беседе с психологом Викторией Дмитриевой.

Кто из артистов уехал из России из-за спецоперации

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она заявляла, что хотела бы остаться в этой стране навсегда. При этом исполнительница жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ.

Вера Брежнева тоже покинула страну после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в России, на Западе у артистки пока не получилось. Недавно ее концерты в Испании и Португалии были отменены.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из РФ в Великобританию после начала спецоперации. В Англию певец перебрался давно, но при этом часто бывал в России, где навещал детей и внуков. Теперь он заявил, что его не стоит ждать в РФ, так как он осуждает СВО.

Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России весной 2022 года. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с родителями и бабушкой и продолжает давать концерты для российских зрителей.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2022 году. Пока телеведущий гастролирует, Примадонна занимается воспитанием наследников. Певица вместе с семьей обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой», и отдала детей в частную русско-еврейскую школу.

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