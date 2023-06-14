От Галкина до Слепакова: как живут артисты, уехавшие после начала СВО Где сейчас живут и работают звезды стендапа, которые покинули страну

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

После начала специальной военной операции немало актеров, музыкантов, комиков и юмористов уехали из России. Еще два года назад многие из стендаперов открыто шутили на политические темы, но в феврале 2022-го все изменилось. Где живут и как теперь зарабатывают артисты комедийного жанра — в материале NEWS.ru.

Где живет Руслан Белый

Руслан Белый долго не комментировал проведение СВО, но в начале марта 2023-го в Сети появилось видео стендапа комика за границей. В монологе он высказал свою точку зрения по поводу спецоперации: «Потому что между глаголом „нападать“ и „защищать“ артист выбирает „защищать“».

Белый вырос в военной семье. После школы он поступил в Воронежский военный авиационный инженерный институт. Будущий комик с отличием окончил учебу и пошел служить по контракту. В большинстве стендап-номеров Руслан гордился своим прошлым.

В том же мартовском ролике комик напомнил, что его отец и половина родственников родом с Украины.

Фото: Соцсети Руслан Белый

«Поражает безразличие и скрытая ненависть к своим соотечественникам. Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали «За отличие в военной службе» третьей степени»,— так прокомментировал слова Белого координатор воронежского реготделения ЛДПР Павел Большой.

Как поделился Руслан в недавнем интервью RTVI, он не выступает с декабря 2022 года и сейчас находится в Испании. В ближайшее время у артиста и его жены родится ребенок. По словам комика, он продал свое имущество в России: у него была квартира на западе столицы в элитном ЖК в Береговом проезде (цены на жилье в этом комплексе могут достигать 20 миллионов рублей).

Несмотря на то что Руслан уехал из страны, он не считает себя политическим эмигрантом. По словам Белого, он покинул Россию из-за отмены многих концертов в России.

Почему Максима Галкина больше не ждут в России

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил о своей гражданской позиции сразу после 24 февраля. На личной странице в социальной сети он негативно высказался по поводу боевых действий на территории Украины. На тот момент юморист с семьей — женой Аллой Пугачевой и двумя детьми Гарри и Лизой — находился в Израиле. Когда пользователи соцсетей заподозрили Галкина в эмиграции, он поспешил их переубедить, что уехал в «давно запланированный отпуск».

С тех пор Галкин перестал публиковать развлекательные видео с детьми, которые так любили его подписчики. В апреле 2022-го Галкин прокомментировал события в Одессе и Буче, из-за чего вызвал подозрения в намерении дискредитировать Вооруженные силы страны. Блогер Гаспар Авакян направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить артиста на нарушение закона.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Недавно юморист заявил о возобновлении концертной деятельности в Израиле, Латвии, Новой Зеландии, Великобритании, Польше, Испании. На своих выступлениях он, как и раньше, пародирует политиков, чиновников, что вызывает острую реакцию в России.

16 сентября 2022 Минюст РФ признал Максима Галкина иностранным агентом. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что к иноагентам себя не относит. Его супруга Алла Пугачева после заявления Минюста призвала российских правоохранителей признать иноагентом и ее.

11 мая 2023-го Галкин попытался оспорить статус в Замоскворецком районном суде, но иск артиста отклонили. Юморист продолжает жить в Израиле и выступать с концертами по всему миру.

С кем Данила Поперечный уехал в США

Буквально через три недели после начала спецоперации Данила Поперечный улетел из России и записал видео, сидя в пустыне в ОАЭ. В ролике с названием «Очень важное видео» Поперечный осудил проведение спецоперации на Украине и объяснил отъезд за границу страхом за свою свободу и жизнь.

«Я готов был бы принести эту жертву, сесть в тюрьму, если бы был уверен, что это принесет хоть какую-то пользу. Но вы себе представить не можете, как быстро люди забудут, что какой-то комик из России сел в тюрьму», — говорил он в ролике.

Однако в конце апреля 2022 года он вернулся в Россию, о чем сообщил в новом видео. «Какого [хрена] я должен уезжать из своего дома, из страны, которую я люблю, если власти делают что-то, что мне не нравится? Теперь назло страхам буду сидеть я с вами до победного и делиться какими-то мыслями. Хотя тут становится небезопасно выражать мысли, позицию, которые идут вразрез с позицией государства», — заявил он.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Данила Поперечный

В июле 2022 года полиция начала проверку в отношении комика за «опасные посты в соцсетях». А в январе 2023-го Telegram-каналы сообщили, что Поперечный вместе с женой моделью Полиной Чистяковой уехал в США. По словам его супруги, в Лос-Анджелесе у них с Поперечным живут знакомые и друзья.

Комик признавался, что в Америке живет временно и не планирует оставаться насовсем. Но недвижимость в России Поперечный продал. По данным Telegram-канала Mash, Поперечный попрощался со своей квартирой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которая стоила 35 млн рублей.

Стендапер продолжает давать концерты за пределами России. С новой программой «ВЕСЕЛАЯ/ЖИЗНЬ» Данила побывал в разных городах Европы и Америки. Часть собранных от билетов средств Поперечный отправляет в благотворительный фонд для украинских беженцев. Согласно информации на личной странице Поперечного, он перечислил уже 12 млн рублей.

Чем Семен Слепаков разозлил Кадырова

В первый же день СВО юморист обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить спецоперацию. Комик напомнил о Юрии Никулине, Евгении Леонове, Андрее Миронове, Анатолии Папанове, Эльдаре Рязанове, Леониде Гайдае и других знаменитых деятелях культуры, которые были фронтовиками и бок о бок с украинцами сражались с фашистами.

В марте 2022 года Семен Слепаков (внесен Минюстом в список иноагентов) рассказал, что переехал в Тель-Авив, но на тот момент не собирался оставаться жить там насовсем. Через несколько месяцев артист завел личный YouTube-канал, где публиковал ролики, в которых исполнял песни собственного сочинения.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Семен Слепаков

Видео привлекли внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, ответившего Слепакову на выпады в сторону России. Он написал стихи, в которых назвал юмориста «бесстыжей мразью, хайпоедом и предателем», а также посоветовал задуматься, как к таким людям относятся в Тель-Авиве.

С резкой критикой в адрес Семена выступил и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Депутат предложил лишить Слепакова гражданства и признать его иноагентом.

Слепаков по-прежнему живет в Тель-Авиве и продолжает давать концерты для российских зрителей. В конце октября 2022 года он съездил в небольшой тур по городам Израиля, а в 2023-м отправился выступать и в другие страны.

Как Михаил Шац зарабатывает на жизнь

Михаил Шац (внесен Минюстом в список иноагентов) уехал из России после 24 февраля. По его словам, после начала СВО «его жизнь рухнула», а из-за закона о фейках он перестал чувствовать себя в безопасности. С февраля 2022 года артист критикует боевые действия, которые ведутся на Украине.

Лишившись работы в России, шоумен переехал жить в Тель-Авив и отправился с концертами по Европе. А в марте решил выступить на Бали. Однако местная миграционная служба экстрадировала комика, так как Шац не оформил специальную визу, которая позволила бы ему работать в Индонезии.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Шац

Сейчас Шац и его старшая дочь Соня записывают подкаст об отношениях родителей и детей «Папа, закрой дверь». Гостями программы уже стали Ирина Шихман (внесена Минюстом в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иноагентов), Ксения Собчак, певица Монеточка (внесена Минюстом в список иноагентов).

Куда уехал Александр Долгополов

Стендап-комик Александр Долгополов переехал в Тбилиси почти сразу после начала СВО.

«Есть комики, которые выбрали остаться, не делать заявлений и в новых реалиях хотя бы просто веселить людей, которым сейчас грустно. А мне всегда важно было говорить со сцены об окружающей действительности и использовать свои навыки, чтобы представлять людям комедийное осмысление происходящего», — говорил Долгополов.

В апреле 2023 года во время концерта в Берлине Долгополов вместе со стендап-комиком Гариком Оганисяном разыграл на сцене пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях, после чего активисты попросили Следственный комитете России провести проверку в отношении артистов.

Фото: Социальные сети Александра Долгополова Александр Долгополов

Чем занимается Дмитрий Романов за границей

Комик Дмитрий Романов, прославившийся благодаря программе Stand Up на ТНТ, резко выступил против СВО и покинул Россию еще в конце февраля 2022 года. У него двойное гражданство — российское и украинское, артист родился в Одессе. Сначала Дмитрий перебрался в Турцию, а затем в Польшу, где продолжил давать концерты. Вместе с ним выступает белорусский комик Слава Комиссаренко, которого на родине объявили в розыск, в том числе после шуток о президенте Александре Лукашенко.

Фото: Социальные сети Дмитрия Романова Дмитрий Романов

В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрий Романов признался, что покидать Россию ему было очень тяжело. По словам артиста, он «плакал, даже была небольшая истерика».

За один концерт в России Романов получал около 350 тысяч рублей, а сейчас ему многое приходится начинать заново. После отъезда комик начал активно помогать беженцам с Украины. Он продолжает гастролировать, выпускает шоу «Нормальная тема» и высказывается о политических событиях на своей странице в социальных сетях.

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