Кого из артистов убрали с российского телевидения после осуждения СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Виторган

Лицо актера Максима Виторгана в сериале «Контракт» заменили на изображение, сгенерированное нейросетями. Кого из артистов «вырезали» из российского кино после осуждения спецоперации на Украине?

Кого из артистов убрали из сериалов

Помимо замены лица Виторгана на deepfake, имя артиста было вырезано из титров к сериалу. Актер в социальных сетях заявил, что создатели ленты пытались полностью убрать его персонажа, но не смогли.

«До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда насовсем, но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги „Газпрома“», — написал Виторган.

Замену своего лица артист назвал большой «художественной и идеологической победой». Максим Виторган 24 февраля 2022 года раскритиковал спецоперацию на Украине.

На российском телевидении во время повтора показа сериала «Мажор» в феврале 2023 года из ленты вырезали сцену с украинской певицей Верой Брежневой, которая осудила СВО и уехала из России.

На отсутствие исполнительницы в кадре обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Канал ТВ3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала „Мажор“. Брежнева появилась в 10-й серии второго сезона. Она играла саму себя. По сюжету главные герои ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным», — написала она.

Актрису Марию Машкову в июле 2023 года убрали из сериала «Операция „Престол“». Артистка уже несколько лет живет в США, а после начала СВО заняла антироссийскую позицию и прекратила общение с отцом — Владимиром Машковым. Мария спокойно отреагировала на то, что ее убрали с российского телевидения.

«Столько криков о том, что меня вырезали из сериала телеканала «Россия 1» «Операция „Престол“». И поделом. Действительно, поделом. Это лишь последствие моего выбора. Отказалась от досъемок сама. Это было трудное решение, но я о нем не пожалела ни на секунду. Благодарю продюсеров этого проекта за понимание. Меня не наказали ни словом, ни рублем. Хотя могли», — сказала актриса.

Кого еще убрали с российского телевидения

Телеканал ТНТ вырезал комика Руслана Белого из седьмого сезона Stand Up. Из программы убрали эпизоды с ним, с которых начинается выступление каждого юмориста. Артист был одним из создателей шоу, но после начала спецоперации оставил проект и покинул Россию.

Из заставки сериала «Домашний арест» была вырезана песня юмориста и музыканта Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкальный критик Павел Рудченко назвал такое решение ТНТ грамотной реакцией на оскорбления артиста в адрес россиян после начала спецоперации.

«Своими песенками он оскорбляет чувства граждан. Поэтому руководство канала грамотно реагирует на его поступки. Но, в принципе, чего он ожидал? Монетизировать свое творчество в России и так же плевать в души ее жителям? Нет. Поэтому это вполне логичная реакция», — отметил продюсер.

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