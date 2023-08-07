Как изменилась жизнь Аллы Пугачевой после отъезда из России

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Актер Александр Пашутин в беседе с Aif.ru предположил, что Аллу Пугачеву больше не приглашают на фестивали в России. По этой причине Примадонне пришлось посетить аналогичное мероприятие в Латвии, организованное Лаймой Вайкуле. Чего еще лишилась певица после отъезда из РФ?

Почему Аллу Пугачеву больше не приглашают на концерты в России

Александр Пашутин заявил, что Алла Пугачева приехала на фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Латвии, поскольку ее больше не зовут на подобные мероприятия в России. По его мнению, артистка «пытается делать хорошую мину при плохой игре».

«В Россию Пугачеву теперь не зовут на фестивали. Вот теперь и ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре! Пугачева не ожидала, что Россия легко проживет и без нее», — прокомментировал Пашутин.

Фестиваль проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. Вайкуле пригласила к себе украинских артистов, а также некоторых российских звезд, которые были признаны иноагентами в РФ. Сообщалось, что заработанные на «Рандеву» деньги пойдут в помощь Вооруженным силам Украины. На мероприятии, помимо Пугачевой, присутствовали Вера Брежнева, Макс Барских, Alekseev и признанные Минюстом РФ иноагентами Мария Максакова, Андрей Макаревич и Максим Галкин. Гостями также стали бойцы ВСУ.

По словам продюсера Сергея Лаврова, певицу не приглашают на выступления в России не только из-за того, что она покинула родину, но и из-за высоких требований относительно гонорара. Он рассказал, что Примадонна запрашивает неподъемные суммы. Так, за один концерт исполнительница хочет получать не менее 300 тысяч евро.

«Пугачева будет ставить такие условия, которые и приведут вероятного заказчика к отказу от дорогостоящей затеи. Приходилось ли вам бывать на концерте Пугачевой? Как вы считаете, почему все-таки певица не выступает перед публикой?» — высказывался продюсер порталу MK.RU.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Пугачева потеряла все, что имела, но еще не до конца это осознала.

«Быть на таком высоком пьедестале, на таком олимпе и саморучно скинуть себя с этого пьедестала, саморучно уничтожить себя, растоптать, обратить в осколки, в пепел... Значит, не хватило ума удержаться на той планке успеха и достоинства. А может, и не было никогда этого достоинства? Может, все это мираж?» — говорил журналист в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Продюсер Александр Герасимов в беседе с MK.RU отмечал, что Пугачева сама не хочет ехать в Россию. По его словам, звезде уже нечем заниматься на родине и она «сдала свои позиции на эстраде».

«Алла давно сдала все свои позиции на эстраде. Конечно, ее тянет в Россию, но там дети и много других факторов. В данный момент Пугачева — обыкновенная пенсионерка. И пусть она живет так, как считает нужным. Раньше в ее голове всегда крутились совершенно безумные идеи. Я до сих пор вспоминаю, как мы работали на „Рождественских встречах“. Алла жила этим проектом, постоянно искала что-то новое», — вспомнил Герасимов.

Как изменилась жизнь Аллы Пугачевой после отъезда в Израиль

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в 2022 году. Пока телеведущий гастролирует, Примадонна занимается воспитанием наследников. Певица вместе с семьей обосновалась в Кесарии, которую называют «израильской Рублевкой», и отдала детей в частную русско-еврейскую школу. Стоимость обучения в ней составляет около 600 тысяч рублей за год.

«Детей возит водитель. Программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом. Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше», — рассказывала KP.RU живущая в Герцлии россиянка.

Пугачева и Галкин учат иврит вместе с наследниками. Знаменитости занимаются с репетиторами. Также источники из Израиля сообщили, что артисты с прошлого года присматривают себе новый особняк. Пока они живут в доме брата Галкина.

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