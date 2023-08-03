Сколько денег потеряли отечественные звезды после отъезда из России

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дмитрий Назаров

Доходы актера Дмитрия Назарова сильно сократились после отъезда из России. Чтобы содержать дорогую недвижимость в Каннах, звезда организовал концертный тур по всему миру, но потерпел неудачу, передает KP.RU. Кто еще из знаменитостей стал зарабатывать меньше после того, как покинул родину?

Как изменились гонорары уехавших из России звезд

Дмитрий Назаров мог получать 200 тысяч рублей за один день съемок в РФ, поэтому спокойно содержал две квартиры в Москве и апартаменты на Лазурном Берегу. Недавно в Сети появилась информация, что Назаров будет давать спектакли в Латвии. Первые показы должны были пройти в июне, но продать билеты не получилось, выступления отменили, пишет KP.RU.

Доходы Чулпан Хаматовой после отъезда из России в Латвию тоже снизились. По информации KP.RU, за спектакль Post Scriptum в Новом Рижском театре звезде платят 800 евро (около 46 000 рублей). Артистка присоединилась к труппе в апреле прошлого года. До этого она служила в Театре Наций в Москве. Гонорары Хаматовой в российской столице составляли 200 000 рублей за спектакль.

Певица Светлана Лобода жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ. Знаменитость признавалась, что вынуждена тратить сбережения, которые были накоплены во время работы в России, пишет Regnum.

«Я весь год работала, чтобы отдавать. Я зашла в очень глубокий минус. У меня были сбережения, которые я считала неприкасаемыми. Но они уходят», — сетовала Лобода.

Также артистка отметила, что после отъезда из России ухудшилось ее физическое и психологическое состояние, из-за чего певица потеряла в весе несколько килограммов.

По информации «Царьграда», признанный Минюстом РФ иноагентом Максим Галкин лишился годового дохода почти в 300 млн рублей. За один концерт юморист получал около $50 тысяч. После отъезда за границу эта цифра уменьшилась в пять раз.

Кто из звезд вернулся в Россию после неудач за границей

Многие уехавшие из РФ артисты вскоре вернулись обратно по разным причинам. Например, актер Иван Ургант около месяца прожил в Израиле, но вновь приехал на родину. Журналист Ксения Собчак в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» подтвердила информацию о возвращении телеведущего и отметила, что программа «Вечерний Ургант» может вернуться на Первый канал.

«Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате», — говорила журналист.

Историк моды Александр Васильев уехал в Париж, когда Первый канал приостановил показ развлекательных шоу. Он отмечал, что съемки передачи «Модный приговор» могут быть осложнены санкциями против России, коснувшимися в том числе и модного бизнеса. Однако в марте Васильев вернулся в Москву для работы над проектами.

Певец Александр Ревва перебрался в Испанию, а потом снова приехал в РФ. При этом сам музыкант опровергал информацию о переезде. Несмотря на свою неоднозначную позицию, фирма «Войс Медиа Продакшен», которая занимается выпуском и ротацией хитов в России, в 2022 году заработала 42 млн рублей. Чистая прибыль составила 40 млн рублей. Годом ранее эти финансовые показатели равнялись 18 и 12 млн соответственно, пишет KP.RU.

Читайте также:

Дмитрию Назарову вынесли приговор за песню об СВО

Дмитрия Нагиева заметили на съемках в Москве

Стало известно, где живет уехавшая из России Вера Брежнева