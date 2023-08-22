Составлен список российских артистов, пожалевших об эмиграции после СВО

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн (Алишер Валиев )

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что несчастлив в эмиграции в США, и выразил надежду, что сможет вернуться в отечественный шоу-бизнес. Кто еще из артистов пожалел об отъезде из России?

Кто из артистов пожалел об эмиграции

Моргенштерн рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами, но работа его разочаровала. Рэпер заявил, что скучает по Москве, и пообещал больше «не работать на Америку». По словам исполнителя, он хочет вновь писать песни для российской аудитории.

Блогер и музыкант Даня Милохин на YouTube-шоу «Подкаст Джарахова № 1» признался, что пожалел о потере связи с Россией. Он улетел за границу осенью 2022 года, отказавшись от участия в шоу «Ледниковый период». Отношение к спецоперации исполнитель не высказывал, но спел гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем.

«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (Ярослав Андреев — продюсер Милохина. — NEWS.ru): „Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь все. Ты начал с России“. Я забил. Не стал его слушать. Я бросил Первый канал, записал на него дис, пел песни всякие. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому я теперь без денег», — заявил Милохин.

В своем Telegram-канале блогер сообщил, что в ближайшее время планирует вернуться в Россию. Он надеется, что его «не уничтожат» из-за временного отъезда из страны.

О тоске по родине после отъезда также заявила актриса Рената Литвинова. На вопрос поклонника в социальных сетях, хотела бы она приехать обратно в Россию, артистка ответила: «Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться».

Певец Александр Буйнов заявил на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что певица Алла Пугачева несчастлива в эмиграции. Он уверен, что артистка вернется в Россию.

«Нет, она не может быть счастлива. Потому что она девчонка с Таганки, родилась здесь, Москва, коммуналка и вся жизнь, и молодость, и юность — все это здесь. Я такого не представляю себе, чтобы она не вернулась домой», — сказал он.

Как уехавшие артисты могут вернуться в Россию

Музыкальный критик Евгений Бабичев предложил рэперу Моргенштерну спеть на передовой для российских военных, чтобы реабилитироваться в глазах общественности.

«Наши артисты никому кроме нас не нужны. Все эти разговоры, что мы такие молодые, креативные, свежие, возьмем и покорим западный рынок, сколько таких разговоров уже было. Но ни один наш артист за рубежом карьеру так и не построил. Что касается Моргенштерна, то здесь он был постоянно на слуху, так как каждую неделю выпускал что-то новое, какой-то постоянный хайп, пиар, вбросы», — заявил Бабичев.

Народный артист РФ Анатолий Васильев считает, что россияне готовы простить уехавших артистов, если те принесут свои извинения. Однако актер уверен, что Пугачевой попросить прощения не позволит гордыня.

«Любовь к Пугачевой все равно осталась. Мне ей хочется сказать: ну если, Алла, ты любима народом, просто можешь сказать одно слово заветное. Это слово „простите“. И все будет открыто, и скажут тебе: возвращайся, Алла, береги себя, а мы — тебя», — заявил он Aif.ru.

Депутат Госдумы Василий Власов выступает против возвращения в Россию артистов, которые уехали во время спецоперации.

«Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, уехали за границу и при этом продолжают носить звание заслуженных артистов Российской Федерации, ходить на ток-шоу, давать интервью за бешеные деньги. Они не должны вернуться сюда», — сказал он на пленарном заседании.

Народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов говорил в беседе с NEWS.ru, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину он назвал извинения, которые покинувшие страну, по его мнению, должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.

«Нужно рассматривать каждый конкретный случай [возвращения в Россию покинувших страну артистов], выяснять, что говорил человек или не говорил. Многие же в общественном пространстве выражались. Я думаю, что насколько они выразились в общественном пространстве, настолько же — в этом же общественном пространстве — должны попросить прощения. В таком же объеме и для такого же количества людей. Как минимум», — считает Дмитрий Певцов.

Он подчеркнул, что «если они не нарушили никаких наших кодексов, они имеют все те же права, что и остальные граждане Российской Федерации». Певцов призвал разрешить вернувшимся работать в России, но с определенными ограничениями.

«Понятно, что за границей они никому не нужны, загнутся. Они будут там официантами, дворниками, кем угодно. А вот не давать работу здесь? Мы же русские, мы же прощаем, мы великодушные люди. Но вернуть человека на самую рейтинговую передачу первого, второго, третьего, десятого канала — это, конечно, нельзя. Ни в коем случае. Такие люди должны начинать сначала. Я в этом убежден», — заявил депутат.

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