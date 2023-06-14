«Привели себя в тупик»: певец об отмене концертов Брежневой на Западе Певец Наджиев назвал нежелание Запада поддерживать Украину причиной отмены концертов Брежневой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева

Отмена концертов певицы Веры Брежневой, которые должны были состояться в Испании и Португалии, связана с нежеланием простых жителей стран Европы продолжать спонсировать и поддерживать Украину, заявил певец Игорь Наджиев. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что уехавшие артисты сами «привели себя в тупик». Он предложил им в первую очередь обратить внимание на себя, чтобы улучшить жизнь, а не обвинять всех вокруг.

Европа устает уже от всего происходящего и попыток доминации Украины над всем. Якобы все должны Украине, все обязаны! Люди же тоже устают от этого. Хочется сказать: ребята, вы сами привели себя в этот тупик, в котором вы находитесь, — подчеркнул певец.

Исполнитель уточнил, что Брежневой трудно устроиться на Западе и проводить концерты. По его мнению, певица не обладает уникальным талантом и не владеет голосом в необходимой степени. В России исполнительница была «искусственно созданным проектом». Также неинтересен западной публике и российский актер Дмитрий Назаров, выступивший против проведения специальной военной операции и уехавший во Францию, считает Наджиев.

Это люди, которые от своей самости не знают, чего делать. Ребят, приземлитесь на землю. Для того, чтобы о вас говорили, вам надо еще очень много что сделать как творческим людям. Это фиаско, и оно неизбежно, — отметил Наджиев.

Певец напомнил о том, какой фурор произвел на Западе певец Александр Вертинский, выступавший на русском языке. Ни Назаров, ни Брежнева не являются такими профессионалами, чтобы добиться внимания в Европе, заключил Наджиев.

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала, что уехавшая из России после начала специальной военной операции Вера Брежнева проживает в Риге. Артистка добавила, что российская певица будет выступать на ее фестивале. Исполнительница публично осудила решение российских властей и покинула страну.