Помощь Украине и штрафы: как живет Борис Гребенщиков после отъезда из РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Музыкант Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в Великобританию после начала спецоперации. Как сейчас живет артист и планирует ли он вернуться на родину?

Как Борис Гребенщиков живет после отъезда из России

Борис Гребенщиков рассказывал, что постоянным местом жительства выбрал Лондон. В Англию певец перебрался давно, но при этом часто бывал в России, где навещал детей и внуков. Теперь он заявил, что его не стоит ждать в РФ, так как он осуждает проведение спецоперации. Музыкант говорил, что давно стремился к переезду в Великобританию, поскольку там «работать значительно приятнее, чем в России».

В мае прошлого года артист дал интервью, в котором признался, что направляет Украине финансовую помощь. Также Гребенщиков обвинял Россию в фашизме. После подобных высказываний музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Жалобу на него написал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В июне этого года Минюст РФ включил Бориса Гребенщикова в список иноагентов. Отмечалось, что он осуществлял концертную деятельность в странах Запада с целью помощи ВСУ.

«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорилось в сообщении Минюста РФ.

Гребенщиков продолжает работать, несмотря на отсутствие некоторых участников коллектива. Он периодически дает концерты в соседних странах. Например, в городе Антверпен (Бельгия) он выступал перед маленькой группой русских фанатов-эмигрантов. Певец заявлял, что его популярность не изменилась в связи с отъездом из России. На данный момент в продаже имеются билеты на 4 концерта Гребенщикова за границей: Мюнхен (12 сентября), Рим (14 сентября), Лимассол (16 сентября) и Милан (18 сентября). Цены на билеты начинаются от 50 евро (5114 рублей).

Что стало с квартирой Бориса Гребенщикова в Петербурге

В августе прошлого года Борис Гребенщиков опубликовал в соцсетях объявление о сдаче трехкомнатной квартиры в Петербурге на Гончарной улице. В сообщении было указано, что арендатора ожидает «удивительная квартира» на пятом этаже площадью 130 квадратов. Внутри находятся большая кухня, ванна с гидромассажем, три комнаты и балкон. Певец также отмечал, что в квартире недавно был сделан капитальный ремонт.

Один день проживания в апартаментах стоил 80 тысяч рублей, плюс несколько тысяч за коммунальные услуги. С потенциальными квартирантами общался сын музыканта. Вскоре выяснилось, что желающих остаться в квартире артиста много, однако бывшие жильцы решили передать ее своим близким друзьям.

«Простите, что так вышло, но в квартире будут жить мои хорошие друзья. Вчера ночью они откликнулись на объявление. Я им доверяю. Ну и к тому же я не вывез какие-то некоторые ценные вещи из квартиры. Возможно, поспешили с объявлением. Я прошу прощения еще раз, что так получилось», — рассказывал сын Гребенщикова KP.RU.

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