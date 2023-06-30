Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, сообщается на сайте ведомства. Также список иноагентов пополнили издания Sota.vision и «Бумага», АНО «Англо-американская школа Москвы» и еще несколько физлиц.
Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации, — говорится в сообщении Минюста РФ.