Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, сообщается на сайте ведомства. Также список иноагентов пополнили издания Sota.vision и «Бумага», АНО «Англо-американская школа Москвы» и еще несколько физлиц.