Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию армии Суд в Москве оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Тверской районный суд Москвы оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Жалобу на музыканта написал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутату не понравилось интервью Гребенщикова израильскому телеканалу, где тот назвал действия России на Украине фашистскими. По словам адвоката, музыкант пытался добиться удаления материала.

Представительница артиста сказала, что интервью он давал в мае 2022 года и считает срок привлечения истекшим, а кроме того выражал свое мнение.

Это не первый депутатский запрос депутата Хамзаева в отношении Гребенщикова. Парламентарий в январе направлял в Следственный комитет запрос с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на признаки содействия терроризму и дискредитации ВС РФ. Поводом для заявления стало одно из прошлогодних интервью Гребенщикова, в котором он заявил об отправке денег ВСУ и раскритиковал действия России.

До Хамзаева бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявлял, что лидер группы «Аквариум» официально признался в финансировании террористов. Худяков также призвал лишить музыканта всех званий и наград, которых его удостоили в России, и запретить его музыку.