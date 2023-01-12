Высказывания Гребенщикова проверят на содействие терроризму Депутат Хамзаев попросит СК проверить высказывания Гребенщикова на содействие терроризму

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Борис Гребенщиков

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направит в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на признаки содействия терроризму и дискредитации ВС РФ. Поводом для заявления стало одно из прошлогодних интервью Гребенщикова, в котором он заявил о направлении средств в помощь Украине и раскритиковал действия России.

Подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью на предмет УК РФ ст. 280.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации); ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства); ст. 205.1. УК РФ (содействие террористической деятельности), — заявил парламентарий.

Депутат считает, что подобные комментарии не должны оставаться без реакции, которую «требуют в обществе». Сами же подобные заявления, по его словам, являются частью идеологической войны, направленной на формирование пораженческого общественного мнения и демонстрируют лояльности Западу.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что лидер группы «Аквариум» официально признался в финансировании террористов, заявив, что переводит часть своих гонораров ВСУ. Худяков считает, что компетентные органы должны обратить внимание на высказывания музыканта и объявить его в международный розыск. Также, по его словам, следует лишить музыканта всех званий и наград, которых его удостоили в России, и запретить его музыку.