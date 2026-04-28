Силовики озвучили, что мог перевозить Зеленский на чартере в Эр-Рияд

Силовики озвучили, что мог перевозить Зеленский на чартере в Эр-Рияд ТАСС: Зеленский мог перевезти в Эр-Рияд деньги и конфиденциальное имущество

Президент Украины Владимир Зеленский во время полета в Саудовскую Аравию мог перевозить на чартерном рейсе денежные средства и конфиденциальное имущество, сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По их данным, украинский политик летал на неизвестном VIP-самолете с узким кругом лиц.

Маршрут включал Саудовскую Аравию. По информации источника, на борту могли находиться так называемый «черный нал» — неучтенные наличные деньги.

А также некое конфиденциальное имущество, — указал собеседник агентства.

Официального подтверждения или опровержения данной информации от украинской стороны пока не поступало. Причин для выбора такого странного рейса Зеленский также не приводил.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предположил, что украинцы будут праздновать день, когда Зеленский покинет пост президента страны. Так он отреагировал на статью New York Times, в которой руководителя Украины назвали «новым главой свободного мира». По словам профессора, Зеленский отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов и провел чистку в СМИ.