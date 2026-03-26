Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 04:56

«Британца» Гребенщикова могут наказать за смену паспорта

Борису Гребенщикову может сулить уголовное дело из-за гражданства Британии

Борис Гребенщиков Борис Гребенщиков Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Музыканту Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить уголовная ответственность, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Основанием для возбуждения дела станет неуведомление МВД о получении гражданства Великобритании.

Сейчас проводится проверка: поступило ли от артиста уведомление о втором гражданстве. Если выяснится, что музыкант, сохранив российский паспорт, не сообщил уполномоченным органам о приобретении британского, он может быть привлечен к ответственности — вплоть до уголовной.

Гребенщиков был внесен в реестр иноагентов в июне 2023 года. По данным Минюста, он давал концерты за рубежом для сбора средств Украине, выступал против СВО и получал поддержку от иностранных источников. Тогда же ведомство отмечало, что музыкант проживает за пределами России. Однако сам музыкант в самом начале после своего отъезда отмечал, что не считает себя эмигрантом.

Ранее сообщалось, что спустя три года после отъезда из России Гребенщиков стал гражданином Великобритании. Британский паспорт также получила его супруга Ирина. Это стало известно 16 марта 2026 года, когда его фирма BG PLUS LLP подала в реестр документы об изменении персональных данных владельцев.

Борис Гребенщиков
паспорта
гражданство
уголовные дела
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.