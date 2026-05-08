Дети войны из Казахстана стали гражданами России

Российские паспорта вручили сотрудники полиции в подмосковном Дмитровском пожилой супружеской паре из Казахстана Владимиру и Ларисе Пономаревым, которые являются детьми войны, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Они прибыли в Дмитровский округ к своим дочерям на ПМЖ, где подали заявление о приеме в гражданство. Руководство МВД приняло решение максимально оперативно оформить все необходимые документы.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в УМВД России «Дмитровское» Московской области состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации супругами 89 и 86 лет. Ранее они являлись гражданами Республики Казахстан, — заявила Волк.

Семья Пономаревых в торжественной обстановке принесла присягу, дав обещание соблюдать Конституцию и законы страны, а также уважать ее традиции, культуру и историю. После официальной части прозвучал гимн Российской Федерации.

Ранее российский паспорт в Москве получил британец Бенджамин Стимсон после участия в специальной военной операции. Он прошел через упрощенную процедуру как участник боевых действий. Уроженец графства Большой Манчестер в мае 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и затем на протяжении года нес службу на территории ДНР.