Дети войны, сыны полка, труженики тыла, участники ВОВ — льготы и выплаты

Память о Великой Отечественной войне живет в разных семьях. Кто-то воевал на передовой, кто-то подростком стоял у станка на заводе, а кто-то, будучи совсем ребенком, брал в руки оружие. В этой статье мы расскажем о четырех главных категориях людей, переживших войну, и о том, как государство поддерживает их сегодня.

Дети войны: кто относится, какие льготы были и что осталось сегодня

Понятие «дети войны» в федеральном законодательстве отсутствует. Это неофициальный, но очень емкий термин, который чаще всего используют в региональных законах и в общественном информационном поле. Обычно к детям войны относят граждан, родившихся в период с 1928 по 1945 год (иногда границы сдвигают на 1927–1945 годы). Их детство пришлось на лихолетье, они не воевали, но наравне со взрослыми голодали, мерзли, работали в колхозах и на заводах, тушили зажигательные бомбы на крышах. Их вклад в Победу колоссален, но юридически они не имеют статуса ветеранов.

Поскольку единого федерального закона о детях войны нет, каждый регион решает сам, как поддерживать эту категорию. В некоторых субъектах Федерации, например в Адыгее, приняты специальные законы, которые дают право на внеочередное социальное обслуживание на дому и в стационаре, а также на установку домашнего телефона. В Красноярском крае им положена ежемесячная выплата в 500 рублей. Но есть и такие регионы, где никакой отдельной поддержки нет — только общие социальные гарантии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последние годы неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы закрепить статус «дети войны» на федеральном уровне. В 2025 году несколько депутатских групп предлагали ввести с 2027 года ежемесячную выплату в 5000 рублей для всех россиян, чье детство пришлось на войну. Однако законопроект не прошел, и вопрос остался открытым. Таким образом, помощь детям войны сегодня зависит от места жительства.

Сыны полка: правовой статус детей, воевавших наравне со взрослыми

«Сын полка» — это не просто красивое выражение из книг и фильмов. В годы Великой Отечественной войны тысячи мальчишек и девчонок, оставшихся без родителей или сбежавших на фронт, становились воспитанниками воинских частей. Их могли использовать как связных, они помогали подносить патроны, а иногда и сами брались за оружие. В отличие от детей войны, юридический статус сынов полка четко определен федеральным законом «О ветеранах».

Согласно этому закону, к участникам Великой Отечественной войны приравниваются военнослужащие, проходившие службу в действующей армии, в том числе воспитанники воинских частей и юнги. То есть если бывший сын полка может документально подтвердить свое нахождение в войсковой части в период с 1941 по 1945 год, он получает статус участника войны со всеми положенными льготами и выплатами.

Проблема возникает, когда документы утеряны, а в архивах нет записи. В таких случаях ветерану приходится обращаться в военную прокуратуру или суд, собирать свидетельские показания однополчан, чтобы доказать факт своего участия. Но если удается это сделать, государство признает его заслуги в полном объеме.

Документы, фотографии и награды участника Великой Отечественной войны Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Труженики тыла: заслуги, категории и меры поддержки

Труженики тыла — официальная категория ветеранов Великой Отечественной войны, которая также определена федеральным законом. К ней относятся граждане, которые в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года проработали в тылу не менее шести месяцев (исключая время, проведенное на оккупированных территориях) либо были награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в военные годы. Эти люди ковали Победу у станков, на полях, на стройках, снабжая фронт оружием, боеприпасами и продовольствием.

Труженики тыла имеют право на ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета. Точную сумму лучше уточнять в отделении Социального фонда России, так как она меняется каждый год. Кроме того, регионы могут устанавливать свои доплаты к этой федеральной выплате. Также им часто предоставляют льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации за домашний телефон и другие меры поддержки.

Участники войны и ветераны войны: в чем разница

Эти два понятия часто путают, но между ними есть принципиальная разница. «Ветеран Великой Отечественной войны» — это обобщающий термин. Под ним понимаются все, кто внес вклад в Победу: фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей. Это широкая социальная категория.

Участники войны — конкретная группа внутри ветеранов. Это те, кто непосредственно сражался с врагом в составе действующей армии, партизанских отрядов, подполья, разведки. В их ветеранском удостоверении прямо указано: «Участник Великой Отечественной войны». Именно эта категория имеет самый широкий набор льгот, включая повышенную ежемесячную выплату, право на дополнительную жилую площадь и на внеочередное медицинское обслуживание.

Ветераны Великой Отечественной войны Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, каждый участник войны является ветераном, но не каждый ветеран — участником. Труженик тыла или ребенок войны — тоже ветераны, но их статус и льготы скромнее.

Сравнение категорий и льгот

Чтобы не запутаться, стоит отдельно оговорить, какие выплаты и льготы существуют сегодня на федеральном уровне для разных категорий.

Инвалиды Великой Отечественной войны получают ежемесячно 8794 рубля.

Участники войны и ветераны боевых действий — около 6595 рублей.

Жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя — 4838 рублей.

Труженики тыла — примерно 1600 рублей.

Члены семей погибших инвалидов и участников войны — около 2700 рублей.

Что касается детей войны, то им льготы могут быть назначены только на региональном уровне.

Какие льготы сохранились, а какие утрачены

Основные льготы для ветеранов были установлены в 1995 году и действуют до сих пор. Это прежде всего 50-процентная скидка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд на пригородных электричках, внеочередное оказание медицинской помощи и бесплатное зубопротезирование. Ветеранам также положен бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Ветеран с цветами в автобусе в Москве Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Однако часть льгот, существовавших в советское время, была отменена или заменена денежными компенсациями. Например, в СССР у ветеранов было право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро). В современной России льготный проезд регулируется регионами: где-то он есть по социальной карте, где-то заменен денежной компенсацией, а где-то действует частично. Также исчезли бесплатные путевки в санатории и дома отдыха для всех ветеранов без исключения. Теперь путевки предоставляются только по медицинским показаниям.

Тем не менее ключевые меры поддержки для участников и инвалидов войны были сохранены и регулярно индексируются. Что касается детей войны, их поддержка стала региональной прерогативой. В одних областях власти находят средства на ежегодные выплаты, в других — ограничиваются социальной поддержкой.

