Закон о тишине в Барнауле и Алтайском крае: правила 2026 года и штрафы

В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, есть специальный закон, который защищает жителей от лишнего шума. Давайте разберемся, что это за правила, когда они действуют и как наказать тех, кто мешает жить по-соседски.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и тихий час

Главный документ, который устанавливает часы покоя в регионе, — это Закон Алтайского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан», принятый еще 6 декабря 2017 года под номером 95-ЗС. Он действует без изменений и в 2026 году. В нем четко сказано, когда шуметь нельзя.

В рабочие дни, то есть с понедельника по пятницу, ночной отдых начинается в 22:00 и заканчивается в 8:00. А вот в субботу и воскресенье, а также в дни государственных праздников, время тишины сдвигается. Шуметь запрещено с 22:00 до 9:00. То есть в выходные можно поспать на час дольше.

Кроме ночного времени, в Алтайском крае есть и дневной перерыв на тишину. Он действует каждый день, без выходных, с 13:00 до 15:00 пополудни. Этот так называемый тихий час нужен, чтобы малыши могли спокойно спать днем, а пожилые люди — отдохнуть и набраться сил. В этот промежуток времени нельзя громко включать телевизор, слушать музыку, кричать или играть на пианино в квартире или в местах общего пользования, например на лестничной клетке.

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Ремонтные работы, особенно те, что связаны с шумом — сверление, долбежка, работа перфоратором или дрелью, — регулируются законом отдельно. Для них установлены самые жесткие рамки, чтобы шум от стройки не мешал соседям отдыхать в любое время.

Громкий ремонт разрешен только в определенные часы. С понедельника по субботу это можно делать с 9:00 до 20:00. Начинать сверлить раньше девяти утра нельзя, как и заканчивать позже восьми вечера.

В воскресенье и в официальные праздничные дни любые шумные ремонтные работы запрещены полностью на все сутки. Есть только одно исключение из этого правила — новые дома. Если ваш дом сдали в эксплуатацию меньше полутора лет назад, то ограничения на ремонт в выходные на него не действуют. Новоселам дают время, чтобы обустроить свои квартиры.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы

Закон подробно перечисляет, за что могут оштрафовать. В список входит многое. Это использование телевизоров, музыкальных центров, магнитол и колонок на слишком большой громкости. Сюда же относятся крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, а также стук, топот и передвижение мебели в ночное время.

Если во дворе запускают фейерверки или петарды в запрещенный час, это тоже нарушение. Если у машины сработала сигнализация, и водитель три и более раз не подошел, чтобы отключить, его тоже могут наказать.

Кроме того, к нарушению относятся любые земляные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы, а также перепланировка и ремонт, если они ведутся в неположенное время. Но есть и исключения. Закон не действует, если шум нужен для предотвращения аварий, ликвидации последствий стихийных бедствий или для работы важных объектов, например, больниц или котельных. Также разрешены официальные культурные и спортивные мероприятия. И есть одно послабление для Нового года: с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января шуметь можно.

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

За нарушение тишины в Алтайском крае наступает административная ответственность, для физических лиц штраф составляет от 500 до 3000 руб.

Для юридических лиц, то есть для компаний, суммы штрафов еще выше и могут доходить до 70 000 рублей.

В 2026 году депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли поправки, которые ввели штрафы за повторное нарушение закона о тишине. Это сделали для того, чтобы наказание стало по-настоящему ощутимым и люди перестали нарушать покой соседей. Если человек шумит повторно в течение одного года, наказание становится намного серьезнее. За повторное нарушение придется заплатить от 5000 до 10 000 рублей.

Куда жаловаться на шумных соседей в Барнауле

Если соседи шумят постоянно и мирные разговоры не помогают, нужно действовать официально. Первое, что следует сделать, — это вызвать полицию. Звоните по номеру 02 с домашнего телефона или 102 с мобильного. Полицейский наряд, приехав на вызов, обязан составить протокол о нарушении.

После этого нужно обратиться к своему участковому уполномоченному. Он может провести дополнительную проверку, опросить свидетелей и передать материалы дела в административную комиссию.

Дела о нарушении тишины рассматривают специальные административные комиссии при администрациях районов города. Именно они выносят решение о штрафе. Ваше заявление вместе с протоколом полиции попадает туда.

Как зафиксировать нарушение для подачи жалобы

Чтобы ваша жалоба сработала, нужно правильно доказать факт нарушения. Самое главное — заявление и протокол, который составит полицейский. Поэтому ключевой момент — вызывать наряд именно в тот момент, когда шум особенно силен.

Для дополнительного подтверждения вы можете сами сделать аудиозапись или видеозапись. На ней должно быть отчетливо видно дату и время, а также слышно источник шума. Если у вас есть соседи, которые тоже страдают от этого шума и готовы подтвердить это в комиссии, их показания станут очень весомым аргументом.

Помните, что закон о тишине в Алтайском крае защищает ваше право на отдых. Не нужно терпеть неудобства. В Барнауле действуют четкие правила, и у каждого жителя есть возможность добиться наказания для нарушителей.

Ранее мы рассказали про льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году