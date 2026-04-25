Закон о тишине в Барнауле и Алтайском крае: правила 2026 года и штрафы

Закон о тишине в Барнауле и Алтайском крае: правила 2026 года и штрафы Закон о тишине в Барнауле и Алтайском крае: правила 2026 года и штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, есть специальный закон, который защищает жителей от лишнего шума. Давайте разберемся, что это за правила, когда они действуют и как наказать тех, кто мешает жить по-соседски.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и тихий час

Главный документ, который устанавливает часы покоя в регионе, — это Закон Алтайского края «Об обеспечении тишины и покоя граждан», принятый еще 6 декабря 2017 года под номером 95-ЗС. Он действует без изменений и в 2026 году. В нем четко сказано, когда шуметь нельзя.

В рабочие дни, то есть с понедельника по пятницу, ночной отдых начинается в 22:00 и заканчивается в 8:00. А вот в субботу и воскресенье, а также в дни государственных праздников, время тишины сдвигается. Шуметь запрещено с 22:00 до 9:00. То есть в выходные можно поспать на час дольше.

Кроме ночного времени, в Алтайском крае есть и дневной перерыв на тишину. Он действует каждый день, без выходных, с 13:00 до 15:00 пополудни. Этот так называемый тихий час нужен, чтобы малыши могли спокойно спать днем, а пожилые люди — отдохнуть и набраться сил. В этот промежуток времени нельзя громко включать телевизор, слушать музыку, кричать или играть на пианино в квартире или в местах общего пользования, например на лестничной клетке.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и тихий час Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и тихий час Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Ремонтные работы, особенно те, что связаны с шумом — сверление, долбежка, работа перфоратором или дрелью, — регулируются законом отдельно. Для них установлены самые жесткие рамки, чтобы шум от стройки не мешал соседям отдыхать в любое время.

Громкий ремонт разрешен только в определенные часы. С понедельника по субботу это можно делать с 9:00 до 20:00. Начинать сверлить раньше девяти утра нельзя, как и заканчивать позже восьми вечера.

В воскресенье и в официальные праздничные дни любые шумные ремонтные работы запрещены полностью на все сутки. Есть только одно исключение из этого правила — новые дома. Если ваш дом сдали в эксплуатацию меньше полутора лет назад, то ограничения на ремонт в выходные на него не действуют. Новоселам дают время, чтобы обустроить свои квартиры.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы

Закон подробно перечисляет, за что могут оштрафовать. В список входит многое. Это использование телевизоров, музыкальных центров, магнитол и колонок на слишком большой громкости. Сюда же относятся крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, а также стук, топот и передвижение мебели в ночное время.

Если во дворе запускают фейерверки или петарды в запрещенный час, это тоже нарушение. Если у машины сработала сигнализация, и водитель три и более раз не подошел, чтобы отключить, его тоже могут наказать.

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, к нарушению относятся любые земляные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы, а также перепланировка и ремонт, если они ведутся в неположенное время. Но есть и исключения. Закон не действует, если шум нужен для предотвращения аварий, ликвидации последствий стихийных бедствий или для работы важных объектов, например, больниц или котельных. Также разрешены официальные культурные и спортивные мероприятия. И есть одно послабление для Нового года: с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января шуметь можно.

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

За нарушение тишины в Алтайском крае наступает административная ответственность, для физических лиц штраф составляет от 500 до 3000 руб.

Для юридических лиц, то есть для компаний, суммы штрафов еще выше и могут доходить до 70 000 рублей.

В 2026 году депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли поправки, которые ввели штрафы за повторное нарушение закона о тишине. Это сделали для того, чтобы наказание стало по-настоящему ощутимым и люди перестали нарушать покой соседей. Если человек шумит повторно в течение одного года, наказание становится намного серьезнее. За повторное нарушение придется заплатить от 5000 до 10 000 рублей.

Куда жаловаться на шумных соседей в Барнауле

Если соседи шумят постоянно и мирные разговоры не помогают, нужно действовать официально. Первое, что следует сделать, — это вызвать полицию. Звоните по номеру 02 с домашнего телефона или 102 с мобильного. Полицейский наряд, приехав на вызов, обязан составить протокол о нарушении.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После этого нужно обратиться к своему участковому уполномоченному. Он может провести дополнительную проверку, опросить свидетелей и передать материалы дела в административную комиссию.

Дела о нарушении тишины рассматривают специальные административные комиссии при администрациях районов города. Именно они выносят решение о штрафе. Ваше заявление вместе с протоколом полиции попадает туда.

Как зафиксировать нарушение для подачи жалобы

Чтобы ваша жалоба сработала, нужно правильно доказать факт нарушения. Самое главное — заявление и протокол, который составит полицейский. Поэтому ключевой момент — вызывать наряд именно в тот момент, когда шум особенно силен.

Для дополнительного подтверждения вы можете сами сделать аудиозапись или видеозапись. На ней должно быть отчетливо видно дату и время, а также слышно источник шума. Если у вас есть соседи, которые тоже страдают от этого шума и готовы подтвердить это в комиссии, их показания станут очень весомым аргументом.

Помните, что закон о тишине в Алтайском крае защищает ваше право на отдых. Не нужно терпеть неудобства. В Барнауле действуют четкие правила, и у каждого жителя есть возможность добиться наказания для нарушителей.

Ранее мы рассказали про льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о судьбе пострадавших при атаке БПЛА в Екатеринбурге
«Призрачный» волк вызвал переполох в одной стране
80 лет со дня рождения Жириновского: яркие кадры из жизни политика
В Бурятии допросили выжившего при сходе лавины туриста
Гладков назвал число пострадавших при атаке дронов на Белгородскую область
Поиски Усольцевых: последние новости 25 апреля, кадры с тайги, новые детали
В Якутии простились с Героем России
Захарова сравнила Зеленского и Дудаева
На северо-востоке Москвы загорелись балконы
«Это противоестественно»: бывший шеф-повар Роналду раскрыл секрет его диеты
Удар по Екатеринбургу, смерть женщины: как ВСУ атакуют Россию 25 апреля
Перед ЕС замаячил новый кредит для Украины на десятки миллиардов евро
ПВО сбила более 40 беспилотников над Россией за шесть часов
Названа необходимая для восстановления Украины сумма
Telegram начал «убивать» батареи iPhone
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в российском регионе
В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья
В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы
Названа причина стрельбы полицейских в Киеве
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

