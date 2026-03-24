Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 03:59

Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

РИА Новости: россиянам грозит штраф за хранение мебели на балконе

Подписывайтесь на нас в MAX

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, речь о хранении старой мебели на балконах.

Старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка на балкон. Кроме того, захламленный балкон закрывает пути эвакуации через пожарные люки и лестницы, если они предусмотрены в доме. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей, — отметил Машаров.

Вместе с тем юрист Максим Хромченко предупредил россиян о возможном штрафе за работу стиральной машины в ночное время, если это мешает соседям. При этом нужно учитывать, что в каждом регионе России действуют свои законы о тишине.

До этого россиянам напомнили, что жарка шашлыка во дворе возможна только при соблюдении строгих правил пожарной безопасности. Юрист Мария Гирич объяснила, что в радиусе 30 метров не должно быть лиственных насаждений, в 50 метрах — зданий и сооружений, а в 100 метрах — хвойного леса.

Также россиянам может грозить штраф до 15 тыс. рублей за размещение мокрого белья на фасаде многоэтажного дома, предупредил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия. Он уточнил, что речь идет о пространстве за пределами балкона или окна — такая сушка может препятствовать эвакуации в случае опасности.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.