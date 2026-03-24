Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, речь о хранении старой мебели на балконах.
Старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка на балкон. Кроме того, захламленный балкон закрывает пути эвакуации через пожарные люки и лестницы, если они предусмотрены в доме. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей, — отметил Машаров.
Вместе с тем юрист Максим Хромченко предупредил россиян о возможном штрафе за работу стиральной машины в ночное время, если это мешает соседям. При этом нужно учитывать, что в каждом регионе России действуют свои законы о тишине.
До этого россиянам напомнили, что жарка шашлыка во дворе возможна только при соблюдении строгих правил пожарной безопасности. Юрист Мария Гирич объяснила, что в радиусе 30 метров не должно быть лиственных насаждений, в 50 метрах — зданий и сооружений, а в 100 метрах — хвойного леса.
Также россиянам может грозить штраф до 15 тыс. рублей за размещение мокрого белья на фасаде многоэтажного дома, предупредил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия. Он уточнил, что речь идет о пространстве за пределами балкона или окна — такая сушка может препятствовать эвакуации в случае опасности.