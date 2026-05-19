Глянец на мебели пропадает — простая ошибка в уборке, которая портит поверхность годами

Многие протирают мебель на бегу сухой тряпкой, считая это самым быстрым способом навести порядок. Но именно такая привычка постепенно лишает поверхности блеска и аккуратного вида.

Дело в том, что пыль — это не просто грязь, а микроскопические частицы с абразивным эффектом. Когда их растирают сухой тканью, они оставляют на лаке мелкие царапины. Сначала это незаметно, но со временем поверхность становится тусклой, особенно если речь о глянцевых или темных фасадах.

Гораздо безопаснее использовать слегка влажную микрофибру. Она собирает пыль, а не размазывает ее, и не травмирует покрытие. Для деревянной мебели подойдут средства с антистатическим эффектом — они создают тонкую защитную пленку и замедляют оседание пыли. Такой уход занимает чуть больше времени, но результат сохраняется дольше, а мебель выглядит ухоженной даже спустя годы регулярного использования.

