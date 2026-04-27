Новые законы с 1 мая 2026 года: главные изменения для россиян

Май 2026 года приносит с собой целый ряд изменений, которые затронут самых разных людей — от пенсионеров и водителей до дачников и предпринимателей. Чтобы не пропустить важное и быть во всеоружии, давайте разберемся, что именно изменится в жизни россиян с первого дня последнего весеннего месяца.

Социальные выплаты: индексация и новые пособия

Начнем с приятных новостей для пожилых граждан. С 1 мая 2026 года те пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Теперь она составит 19 169,38 рублей. Перерасчет происходит в беззаявительном порядке, так что обращаться в Социальный фонд лично не нужно. Такое же повышение ждет и тех, кому в апреле была присвоена первая группа инвалидности.

Также к 1 мая пенсии и ряд детских пособий будут перечислены досрочно. Деньги начнут поступать уже 29–30 апреля. Это касается единого пособия на детей до 17 лет, выплат по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и пособий для семей военнослужащих-срочников. Семьи, которые получают выплаты из материнского капитала на детей до трех лет, получат их 5 мая по обычному графику.

Кроме того, с 22 мая вступают в силу важные поправки для многодетных семей. Если доход такой семьи превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%, право на единое пособие сохраняется. Ранее даже небольшое превышение лишало семью поддержки. Теперь же правила стали гибче, и это позволит большему числу семей получать помощь от государства.

Изменения в трудовом законодательстве: оплата майских праздников

Май традиционно богат на выходные дни. В 2026 году рабочих дней при пятидневной неделе будет всего 19. Тем, кому придется выйти на работу в официальные праздники, стоит помнить о своих правах. Работа 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая должна оплачиваться в двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. Это касается всех работников, независимо от формы собственности предприятия.

Кроме того, если ваш отпуск выпал на майские праздники, эти дни не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются. Однако они автоматически продлевают продолжительность вашего отдыха.

Новые правила для водителей: штрафы, техосмотр, страховка

Водителей в мае важные нововведения пока не ждут. Но стоит помнить, что с 1 апреля техосмотр стал полностью цифровым. Диагностические карты теперь существуют только в электронном виде, а их данные напрямую передаются в Госавтоинспекцию.

Что касается страховки, то с 24 марта вступил в силу закон, ограничивающий частоту штрафов за отсутствие ОСАГО. Теперь оштрафовать водителя за это нарушение можно не чаще одного раза в сутки.

Изменения для дачников и садоводов с мая

Владельцы загородных участков также не останутся без внимания. С мая 2026 года вступают в силу новые правила, касающиеся использования земли и содержания территории.

Одним из главных изменений стало признание борщевика Сосновского официальной угрозой. Теперь все собственники обязаны уничтожать это растение на своих участках, иначе им грозят серьезные штрафы. Также под запрет подпали другие опасные сорняки, такие как амброзия и горчак.

Кроме того, ужесточились требования по освоению земли. Если участок приобретен для садоводства или огородничества, использовать его нужно в течение трех лет. Под освоением понимается строительство, посадка деревьев или регулярная обработка почвы. За невыполнение этих требований предусмотрен штраф от 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении участок могут изъять через суд.

Также ужесточен контроль за пожарной безопасностью. Разводить костры и разжигать мангалы можно только при соблюдении определенных условий: расстояние до строений должно быть не менее пяти метров, а вокруг источника огня должна быть 10-метровая зона без сухой растительности.

Налоговые и финансовые нововведения

В финансовой сфере также произойдут важные изменения. С 1 мая 2026 года вступают в силу новые тарифы на переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Для физических лиц переводы между собой останутся бесплатными. Однако комиссия от 5 копеек до 3 рублей за операцию будет взиматься при переводах от физических лиц юридическим, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, а также в обратном направлении.

Кроме того, с 1 мая налоговая служба получит право самостоятельно списывать безнадежные налоговые долги физических лиц без обращения в суд. Это касается долгов, по которым истекли сроки взыскания или которые невозможно взыскать по другим причинам. Процедура будет занимать не более пяти рабочих дней, что значительно упростит жизнь гражданам.

Что еще изменится: цифровизация и защита прав потребителей

С 1 мая 2026 года начинается новый этап маркировки товаров в системе «Честный знак». Теперь обязательной маркировке подлежат стройматериалы, радиоэлектроника, а также хлебобулочные и кондитерские изделия. Участники оборота товаров должны наносить средства идентификации и сообщать о вводе продукции в оборот.

Кроме того, с 1 мая вступает в силу указ президента, запрещающий вывоз из России аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. Исключения сделаны для вывоза в страны ЕАЭС через определенные аэропорты, а также для физических и юридических лиц, имеющих разрешительные документы Федеральной пробирной палаты.

Май 2026 года приносит множество изменений, и важно быть к ним готовым. Знание новых правил поможет вам избежать штрафов и вовремя получить положенные выплаты. Будьте внимательны и следите за обновлениями законодательства.

