Названо условие, при котором садоводов могут исключить из СНТ

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:13

Депутат Чаплин: при неуплате взносов два месяца подряд могут исключить из СНТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Член СНТ может быть исключен из состава товарищества в случае неуплаты взносов в течение двух месяцев подряд, заявил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом, по его словам, с садоводов могут взыскать накопившуюся задолженность через суд.

Действующее законодательство предусматривает возможность исключения садовода из членов товарищества, и основание для этого только одно — систематическая неуплата членских взносов. Минимальный срок для этого — уклонение от оплаты более двух месяцев подряд. При этом СНТ в своем уставе может увеличить этот период — например, установить три месяца или полгода. Но сократить его нельзя. Процедура исключения происходит по решению общего собрания, на котором должен быть кворум, а само решение необходимо оформить протоколом. Если эти требования нарушены, вердикт можно оспорить в суде, — предупредил Чаплин.

Он подчеркнул, что выход из СНТ не освобождает владельца земельного участка от обязанности поддерживать общее имущество. По словам депутата, независимо от членства, все участники обязаны платить за использование дорог, электросетей, водопровода и другой инфраструктуры.

Разница лишь в том, что бывший член перестает участвовать в голосовании на общих собраниях, за исключением вопросов о платежах, и не может избирать правление. Обязанность по внесению средств на содержание общего имущества сохраняется, и при ее неисполнении СНТ вправе взыскивать задолженность через суд. Закон позволяет садоводу и добровольно выйти из товарищества — для этого достаточно подать заявление в правление, и согласия общего собрания не требуется. Однако и в этом случае платежи на содержание инфраструктуры не отменяются: они лишь меняют форму с «членских взносов» на плату за пользование общим имуществом, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что при возникновении проблем с оплатой взносов следует избегать ситуации, когда членство в СНТ будет приостановлено. По словам парламентария, важно заранее обратиться к председателю или в правление, чтобы договориться о рассрочке или реструктуризации задолженности.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что строительство капитальной теплицы на фундаменте на дачном участке может повлечь за собой штраф. По его словам, размер взыскания за такое нарушение достигает 20 тыс. рублей.

Общество
депутаты
садоводы
дачники
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.