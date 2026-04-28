Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 21:03

«Самым жестким образом»: Путин дал поручения перед выборами

Путин потребовал жестко пресекать провокации в предвыборный период

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное обеспечению безопасности на предстоящих в сентябре 2026 года выборах, и потребовал от силовиков самым решительным образом пресекать любые попытки провокаций. Глава государства предупредил о высокой вероятности вмешательства извне.

Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом, — сказал он.

В ходе совещания президент также поручил обеспечить надежную защиту информационных систем Центральной избирательной комиссии от любого вмешательства в процессе голосования. Отдельное внимание он попросил уделить безопасности выборов в приграничных регионах. Кроме того, Путин распорядился создать все необходимые условия для полноценного голосования военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Выборы в Госдуму девятого созыва предварительно намечены на 20 сентября этого года. Указ российского лидера о назначении голосования должен появиться в период с 1 по 21 июня. В ЦИК пояснили, что такой период определяется правилами исчисления сроков избирательных действий.

Власть
Владимир Путин
провокации
выборы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.