Молдавия готова стать частью Румынии ради вступления в Евросоюз, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. По его словам, все нынешние перемены в республике подстроены под румынские стандарты.

Пока окончательно не ясно, пойдет ли Молдова в ЕС через поглощение Румынией, но в стране внедряются румынские стандарты. Молдавский язык отныне стал румынским. Затем началась образовательная реформа: университеты перестраивают, объединяют, устанавливают прямые взаимодействия с Румынией по их образцу, чтобы в час икс все сделать по щелчку пальцев, — объяснил Мартынов.

При этом, продолжил собеседник, никто пока не собирается брать Молдавию в Евросоюз. Евробюрократы разных уровней напоминают Кишиневу, что путь в ЕС длинен, а Молдавия стоит в конце очереди, добавил Мартынов.

И тут Майя Санду элегантно перешнуровала свои модные ботинки: «Вы не волнуйтесь, я обещала вам Евросоюз — будете, но немного другим путем». Так появилась тема унии — объединения в великую Румынию. Здесь, я думаю, не обошлось без участия советчиков из Германии и Британии, фигурирующих в штабе Санду, — сообщил политолог.

Ранее Майя Санду заявляла, что лично проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией, если бы этот вопрос вынесли на референдум. Она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией в регионе.