На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии Суд Москвы зарегистрировал протокол на экс-замминистра финансов Алексашенко

В отношении экономиста, бывшего заместителя министра финансов России и экс-первого зампредседателя Центробанка Сергея Алексашенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили протокол о дискредитации российской армии, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов. Дело уже зарегистрировано в Симоновском районном суде Москвы.

В пресс-службе уточнили, что Алексашенко привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (дискредитация Вооруженных сил РФ). Дата судебного заседания на данный момент еще не назначена.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Следствие установило, что она, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

Прежде прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.