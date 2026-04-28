28 апреля 2026 в 22:53

Два лыжника, фигурист и боец ММА попали в «расстрельный» список Украины

Лыжник Коростелев, фигурист Морозов и боец ММА Рындовский попали в «Миротворец»

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Украина пополнила базу данных ресурса «Миротворец» шестью фамилиями российских спортсменов. Им вменяется «покушение на суверенитет» Киева и поддержка специальной военной операции.

В список внесены участники Олимпийских игр в Италии лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Их личные данные появились в открытом доступе на сайте.

Также в базе оказался фигурист Владимир Морозов. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр выступал в паре с Евгенией Тарасовой.

Кроме того, список пополнился фамилиями скелетонистки Алины Тарарыченковой. Рядом с ней прописаны данные бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Руслана Проводникова.

Отдельно в базу внесен боец ММА, заслуженный мастер спорта Украины по самбо, чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский, которого украинские силовики преследовали с 2022 года из-за призывов прекратить конфликт. Сам спортсмен покинул страну несколько лет назад после неоднократных случаев пыток и издевательств со стороны украинских правоохранителей.

Ранее ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и его коллеги были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Персональные данные сотрудников архитектурного вуза появились на сайте вечером в понедельник, 27 апреля.

