ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне

Украинский инструктор 225-го отдельного штурмового полка с позывным Апрель организовал братскую могилу для мобилизованных отказников прямо на территории военного полигона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По информации источника, он же отвечает за применение пыток к насильно призванным военнослужащим.

Одним из главных военных преступников в составе 225-го отдельного штурмового полка является некий приближенный комполка Ширяева с позывным Апрель, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что скандал с голодающими на позициях украинскими солдатами из 14-й бригады породил флешмоб — аналогичные фотографии начали присылать из других подразделений. ВСУ сталкиваются с нехваткой продовольствия и медикаментов.

После этого в Минобороны Украины признали, что проблемы с обеспечением продовольствием наблюдаются в некоторых частях ВСУ. По данным ведомства, случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции зафиксированы в 30-й отдельной механизированной бригаде, 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде и 108-й отдельной бригаде территориальной обороны.