«Значительно приятнее»: Гребенщиков объявил об отъезде на ПМЖ в Лондон Борис Гребенщиков переехал на постоянное место жительства в Англию

Борис Гребенщиков / Фото Zamir Usmanov/Russian Look

Борис Гребенщиков объявил, что выбрал Лондон постоянным местом жительства из-за неодобрения спецоперации России на Украине. В Англию музыкант перебрался давно, но при этом часто бывал в России, где навещал детей и внуков. О своей позиции лидер «Аквариума» поведал YouTube-шоу Channel 9.

В частности, он заявил, что его теперь не стоит ждать в России. Выступает исполнитель в соседних с Британией странах.

Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить. А стены родные только в тюрьме помогают, — пояснил Гребенщиков.

Музыкант добавил, что его дом находится там, «где бы он ни был». Меньше всего, по его словам. его интересует, какими последствиями обернутся его скандальные высказывания.

Почему у меня должен быть страх перед жизнью? Подобные конфликты были всегда, — отметил Гребенщиков.

Лидер «Аквариума» пообещал, что новый альбом группы выйдет в ближайшие месяц — полтора, несмотря на отсутствие некоторых участников в коллективе.

Пока такая ситуация в мире, «Аквариум» не вернётся из академического отпуска. Часть группы сидит в России, часть не может уехать в Россию, — рассказал исполнитель.

Также Гребенщиков заявил, что творчество помогает ему отвлечься от «дурной обстановки». Сам он не считает это работой — работал он в последний раз в 80-х годах. С того момента он просто «наслаждается, играет музыку».

Ранее сообщалось, что в Израиле Алла Пугачёва встретилась с покинувшими Россию Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем. Все трое запечатлелись в ресторане.