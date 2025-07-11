Россиянин отделался 2,5 года колонии за требование истреблять русских Жителя Смоленской области отправили в колонию за призывы истреблять русских

Жителя Десногорска Смоленской области приговорили к 2,5 года колонии за публичные призывы истреблять русских, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. По данным ведомства, он также лишен права администрировать сайты в течение трех лет.

Вторым западным окружным военным судом житель города Десногорска признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Осужденный, по информации следствия, публиковал призывы к геноциду русских в проукраинских и эмигрантских сообществах, в которых состоял на почве острой неприязни к соотечественникам. Он проходил по статье о публичных призывах к экстремизму. Максимально наказание, которое грозит по данной статье, — пять лет.

В Крыму ранее задержали агенте спецслужб Украины, планировавшего устроить теракт на День России с помощью беспилотника. Суд отправил подозреваемого в СИЗО. По данным ФСБ, дома у него нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, а также составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.