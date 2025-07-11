Глубинное государство США может заставить главу Белого дома Дональда Трампа выделить новый пакет помощи Украине, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, обычно заявления американского президента звучат красиво, однако ничем не подкреплены.

По поводу поставок оружия Украине: если Трамп хочет, чтобы погибло еще больше украинцев, то пусть передает все запасы Patriot и других ракет. Это не решит вопрос. Если Трамп этого не поймет, он сам проиграет. Похоже, глубинное государство США его переигрывает и шаг за шагом переманивает на свою сторону. Честно говоря, заявления Трампа заманчивы, красивы, но мало что за ними стоит, — сказал Джабаров.

Он добавил, что глубинное государство затягивает европейских союзников США, однако это будет до первого разочарования. По словам сенатора, уже на следующий день Трамп может разочароваться как в своей стране, так и в НАТО.

Ранее Трамп сообщил, что разочарован в России, и в понедельник, 14 июля, намерен сделать важное заявление. При этом глава США не стал раскрывать содержание будущей речи.