Обвиняемый в госизмене томич пойдет под суд сразу по трем статьям

Обвиняемый в госизмене томич пойдет под суд сразу по трем статьям

Житель Томской области, обвиняемый в подстрекательстве к государственной измене, содействии терроризму и публичных призывах к подобной деятельности, пойдет под суд сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Уточняется, что мужчина разделяет проукраинские взгляды. Он уже сознался в содеянном, передает РИА Новости.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в содеянном. В настоящее время расследование завершено, следствием собрана достаточная доказательная база, и материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд, — заявили в ведомстве.

Было установлено, что обвиняемый активно пропагандировал идеи терроризма в Сети. Он призывал людей к насильственным действиям против представителей органов власти и призывал их вступать в террористическую организацию.

Ранее прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост. Он предстанет перед Южным окружным военным судом.