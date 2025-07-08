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08 июля 2025 в 19:23

Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, он предстанет перед Южным окружным военным судом.

По версии следствия, житель Советского района в одной из социальных сетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста, — говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, подал заявление об увольнении. В учебном заведении уточнили, что в отношении мужчины проводится служебное разбирательство.

До этого ФСБ задержала в Новороссийске гражданку России по подозрению в госизмене. Работавшая на гражданском судне женщина передавала украинским спецслужбам данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. Позднее подозреваемая призналась, что не видела «ничего страшного» в своих действиях, — таким образом женщина ответила на вопросы о мотивах сотрудничества с украинской стороной.

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