Получивший 10 суток за экстремизм профессор СПбГУ решил уволиться

Профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, подал заявление об увольнении, согласно информации на сайте университета. Там уточнили, что в отношении мужчины проводится служебное разбирательство.

В связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении из СПбГУ, — говорится в публикации.

Ранее Приморский районный суд вынес решение о назначении Суворову десяти суток административного ареста. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева пояснила, что он был признан виновным в демонстрации экстремистской символики: причиной привлечения Суворова к ответственности стал его пост, опубликованный в соцсетях в 2022 году.

До этого ФСБ задержала в Новороссийске гражданку России по подозрению в госизмене. Работавшая на гражданском судне женщина передавала украинским спецслужбам данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. Позднее подозреваемая призналась, что не видела «ничего страшного» в своих действиях, — таким образом женщина ответила на вопросы о мотивах сотрудничества с украинской стороной.