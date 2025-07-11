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11 июля 2025 в 11:45

Орбан обвинил Украину и Евросоюз в трусости и безответственности

Орбан: ЕС и Киев не хотят признавать поражение в конфликте

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Евросоюзу и Украине не хватает духа, чтобы признаться в проигрыше в конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он также подчеркнул, что стороны не торопятся брать на себя ответственность за последствия происходящего.

Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия, — констатировал Орбан.

Вместо признания ошибок Киев и ЕС продолжают поддерживать иллюзию, будто они могут победить, подчеркнул венгерский политик. Украина нуждается в режиме прекращения огня, дипломатических методах решения конфликта и мирных переговорах, добавил премьер.

Ранее Орбан заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский — это комик, играющий роль президента. По словам венгерского премьера, он являет собой новый тип политика, который не подготовлен к своей роли.

Также политик публично обвинил Зеленского в попытке силой заставить Будапешт отказаться от российских энергоносителей. Премьер подчеркнул, что Киев не собирается считаться с тяжелейшими последствиями такого шага для простых жителей страны.

Виктор Орбан
Украина
Венгрия
Евросоюз
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