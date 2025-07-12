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12 июля 2025 в 15:31

Названо число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода

В Вологодской области из-за обрушившегося моста пострадали шесть человек

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шесть человек получили травмы в результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг в Вологодской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инцидент произошел во время крестного хода между поселком Дуниловским и деревней Дунилово в Никольском округе. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.

На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии, — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, причины происшествия устанавливаются. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль.

Ранее в индийском городе Пуна произошло обрушение старого моста через реку Индраяни, где в момент ЧП находились более сотни туристов. По предварительным данным, погибли четыре человека, десятки получили травмы, а часть пострадавших была унесена течением. Несмотря на многолетние предупреждения властей о ненадежности 30-летней конструкции, туристы продолжали посещать это место. В итоге мост не выдержал веса скопившейся толпы.

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