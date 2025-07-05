Орбан пообещал дать Зеленскому отпор в энергетическом давлении Орбан: Зеленский пытается силой заставить Венгрию отказаться от газа из России

Премьер-Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Х публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке силой заставить Будапешт отказаться от российских энергоносителей. Политик подчеркнул, что Киев не собирается считаться с тяжелейшими последствиями такого шага для простых жителей страны.

Как предупредил венгерский премьер, реализация такого сценария приведет к катастрофическому росту коммунальных платежей. Он резко отверг «план Зеленского».

Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины! — написал он.

Орбан в резкой форме отверг любые попытки заставить Венгрию присоединиться к антироссийским энергетическим санкциям. Он указал, что защита экономических интересов и благосостояния венгерских семей для него является абсолютным приоритетом.

Ранее Орбан заявил, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако, как подчеркнул глава венгерского правительства, Киеву следует осознать, что республика не будет действовать по его указке.