Венгры вышли к посольству Украины из-за убийства соотечественника военкомом Акция в память об убитом венгре состоялась у посольства Украины в Будапеште

Акция в память о венгре Йожефе Шебештьене, погибшем от причиненных сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине) травм во время принудительной мобилизации, прошла перед зданием посольства страны в Будапеште, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Участие в ней приняли порядка 500 человек. Собравшиеся зажгли восковые и электронные свечи.

Наш соотечественник погиб страшной и бесчеловечной смертью. Бессмысленно и ни за что. Мы здесь из-за него, — отметил венгерский журналист и общественный деятель Жолт Байер, организовавший мероприятие.

Уточняется, что некоторые участники акции держали венгерские флаги. Также по окончании собрания на воротах посольства закрепили украинский флаг с надписью «убийцы». Примечательно, что на митинге присутствовал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.

Ранее появилась информация, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты ТЦК. Предполагается, что это связано с серией успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей страны.