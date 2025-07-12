Украинцы стали чаще сливать координаты военкоматов на фоне ударов по ним

Жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Херсонского сопротивления. Он связал это с серией успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей Украины.
Удары по ТЦК являются не причиной, а следствием того, что жители области передают их координаты. Но после поражения ряда объектов сообщения от местных жителей мы стали получать чаще, — отметил собеседник агентства.
Источник предположил, что украинцы, скорее всего, активно идут на сотрудничество, поскольку видят реальный результат своих действий. По его словам, мотивации для них «предостаточно».
Утром 11 июля в Одессе зафиксировали прилет по зданию ТЦК. По данным украинских СМИ, в городе также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.
Позднее появилась информация, что в Одессе на территории завода «Стальканат» уничтожено подземное управление ТЦК. Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны России это не комментировало.