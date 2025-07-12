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12 июля 2025 в 14:50

Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: ждать ли духоту и грозовые ливни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве завтра, 13 июля, в дневное время ожидаются сильная жара и грозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 13 июля

В Москве завтра, 13 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

«13 июля — переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура в Москве ночью — от +19 до +21 градуса (в центре города — от +22 до +24 градусов), по области — от +16 до +21 градуса. Днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, в Москве сильная жара. Температура в Москве — от +30 до +32 градусов, по области — от +28 до +33 градусов. Ветер восточной четверти 5–10 м/с, днем при грозе с порывами до 15 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации метеорологических центров, 13 июля российскую столицу ожидает жаркая, но неустойчивая погода с резкой сменой условий в течение дня. Утром (с 04:00 до 10:00) будет ясно, температура воздуха прогреется с +23 до +30 градусов, ощущаться будет как +25–31 градус, влажность составит 41%, ветер восточный 4 м/с, давление 763 мм ртутного столба. К вечеру (после 18:00) ситуация резко изменится. Прогнозируется сильный дождь с грозой при температуре +26 градусов (ощущается как +27 градусов), вероятность осадков возрастет до 97%, влажность — 65%, ветер усилится до 6 м/с. Ночью похолодает до +19 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +29 градусов.

«13 июля — облачно с прояснениями. В первой половине ночи и во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — от +19 до +21 градуса. Днем — от +27 до +29 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днём слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что 13 июля ожидаются грозы и сильные порывы ветра.

«Прогнозы на выходные составлены, и в них остаются, кроме очень высокой дневной температуры воздуха в +28–33 градуса, все летние конвективные явления, которые начинают развиваться в такой жаркой и неустойчивой атмосфере. В воскресенье с середины дня ожидаются кроме кратковременных дождей и гроз ливни, град, шквалистое усиление ветра при грозах. В воскресенье, скорее всего, по территории области будут только шквалистые усиления ветра. Хочу напомнить, что это не обложной дождь, который накрывает всю территорию сразу. Это летние явления, которые развиваются одновременно с развитием облаков. Бывают они достаточно локально, и выделить конкретное место образования их всегда очень сложно. Но готовыми к этому все должны быть», — добавил метеоролог.

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