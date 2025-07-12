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12 июля 2025 в 11:45

Почему не работает YouTube 12 июля: сбои, отключение рекламы в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 12 июля? Почему видеохостинг отключает рекламу для русскоязычных пользователей?

Что известно о замедлении YouTube 12 июля

Российские пользователи с августа 2024 года испытывают трудности при просмотре роликов на YouTube. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения роликов.

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», сегодня, 12 июля, из разных регионов России продолжают поступать жалобы на некорректную работу YouTube на мобильных и стационарных устройствах. Порядка 23% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 11% — на Челябинскую область, 8% — на Новосибирскую область, 4% — на Кузбасс, Удмуртию, Татарстан, Краснодарский и Хабаровский края, Свердловскую, Московскую, Саратовскую, Амурскую, Томскую, Кировскую, Самарскую, Калужскую и Ярославскую области, 2% — на Крым, Краснодарский край и Новгородскую область.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

YouTube в России официально не блокировали. По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, сбои в работе видеохостинга связаны с деградацией сервисов Google после ухода компании из РФ. При этом у некоторых пользователей приложение все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратил внимание, что YouTube в России начинает медленно умирать с технологической точки зрения. Трафик платформы, по словам парламентария, уже упал на треть и продолжает сокращаться.

«YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — добавил Горелкин.

Почему YouTube отключает рекламу для пользователей из РФ

YouTube полностью отключит встроенную рекламу для пользователей из России, независимо от использования VPN и изменения IP-адреса, сообщает портал Hi-Tech Mail.

Google обновил алгоритмы, и теперь при показе рекламы анализироваться будет не только местонахождение пользователя, но и язык контента. Изменения внесены из-за жалоб западных рекламодателей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«YouTube перестанет показывать встроенную рекламу в России, даже если используются средства по обходу блокировок. Команда сервиса разослала соответствующее предупреждение российским блогерам», — говорится в сообщении.

Почему YouTube удаляет раздел «В тренде»

YouTube в ближайшее время удалит раздел «В тренде», который существовал более 10 лет. Вместо него появятся тематические чарты — «Популярные музыкальные клипы», «Лучшие подкасты недели» и «Трейлеры в тренде», сообщили в Googlе.

Видеохостинг будет показывать пользователям популярный контент из разных категорий, основываясь на предпочтениях зрителя. Нововведения связаны со значительным снижением посещаемости страницы «В тренде» за последние пять лет. Компания объясняет это изменение ростом популярности «микротрендов».

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