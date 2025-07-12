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12 июля 2025 в 15:33

Мошенники придумали новую схему для обмана будущих студентов

Мошенники начали обманывать российских абитуриентов под видом приемной комиссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать российских абитуриентов, представляясь сотрудниками приемной комиссии и заявляя им о потере аттестата, сообщает Telegram-канал Mash. После этого у будущих студентов пытаются выманить код от «Госуслуг».

Затем, по данным канала, с абитуриентами связывается человек под видом сотрудника правоохранительных органов — по видеосвязи, в форме, с гербом на стене. Он убеждает жертву в том, что против нее действуют мошенники и пытаются оформить на нее кредит. Выпускника убеждают, что нужно срочно взять встречный заем на максимальную сумму, чтобы аферистам было отказано в выдаче. После этого деньги призывают отправить на безопасный счет.

Ранее стало известно, что мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.

До этого в МВД России сообщили, что мошенники начали выдавать себя за глав регионов России и других чиновников благодаря технологии дипфейка, чтобы выманивать у россиян деньги. Для этого преступники создают поддельные аккаунты в Telegram и WhatsApp.

Россия
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