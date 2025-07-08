Мошенники начали рассылать россиянам дипфейки «от имени властей»

Мошенники начали выдавать себя за глав регионов России и других чиновников благодаря технологии дипфейка, чтобы выманивать у россиян деньги, сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Для этого преступники создают поддельные аккаунты в Telegram и WhatsApp.

От имени этих руководителей они пишут гражданам, иногда для «подтверждения» могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на «плохое качество связи», чтобы скрыть несовершенство подделки, — говорится в сообщении.

Они предупреждают о «важном разговоре» с правоохранителями и оказывают психологическое давление запугивая проверками. Они также пугают граждан якобы связью с незаконными организациями, вынуждая их отдать деньги. В МВД напомнили, что представители власти не ведут подобные переписки и не просят переводов.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что мошенники могут убедить жертву снять самозапрет на кредиты. Он пояснил, что ограничение действует бессрочно и отменяется только вручную через портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй. По его словам, попытки обойти запрет через социальную инженерию или взлом аккаунта остаются возможными.