Юрист объяснил, как мошенники научились обходить самозапрет на кредиты

Мошенники могут убедить жертву снять самозапрет на кредиты, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он пояснил, что ограничение действует бессрочно и отменяется только вручную через портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй. При этом, по его словам, попытки обойти запрет через социальную инженерию или взлом аккаунта остаются возможными.

Самозапрет на кредиты действует бессрочно и не снимается автоматически. Он сохраняется до тех пор, пока человек сам не отменит его через портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй. Установить самозапрет на конкретный срок невозможно. Зафиксированы случаи попыток обхода самозапрета через социальную инженерию, когда мошенники убеждали жертву добровольно снять ограничение. Также сохраняются риски, связанные с возможным доступом к учетной записи на портале «Госуслуги», если пользователь не применяет средства двухфакторной аутентификации и не контролирует актуальность контактной информации, — пояснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что в случае обнаружения записи о выданном займе во время действия запрета необходимо обратиться в правоохранительные органы. Также он добавил, что самозапрет уже позволил предотвратить оформление займов по поддельным паспортам и справкам россиян, однако точной статистики по таким эпизодам в открытых источниках пока нет.

В случае обнаружения записи о выданном займе во время действия запрета необходимо обратиться в правоохранительные органы и инициировать проверку, поскольку такие действия могут свидетельствовать либо о нарушении кредитной организацией своих обязательств, либо о факте компрометации доступа. Система самозапрета в отдельных случаях уже позволила предотвратить оформление займов по поддельным паспортам и справкам. Однако точной статистики по таким предотвращенным эпизодам в открытых источниках нет, — резюмировал Русяев.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» поможет защитить персональные данные и финансы россиян от злоумышленников. Он предупредил о распространении новой мошеннической схемы с фальшивыми курьерами, которые выманивают у граждан коды доступа к аккаунту, чтобы взять кредиты или оформить микрозаймы.