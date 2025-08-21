«Есть идея»: в США сделали немыслимое предложение по России Экс-конгрессмен Гетц предложил пригласить Россию в состав НАТО

Бывший американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выступил с неожиданной инициативой о возможном вступлении России в Североатлантический альянс, сообщает One America News. По мнению политика, такое предложение могло бы стать частью масштабной сделки между Вашингтоном и Москвой.

У меня есть идея: предложить России членство в НАТО, — заявил он.

Гетц убежден, что в обмен на членство в НАТО Россия могла бы предоставить США желаемые уступки. В их числе он назвал прекращение боевых действий на Украине, расширение экономического сотрудничества и урегулирование существующих территориальных споров.

Экс-конгрессмен подчеркнул, что его инициатива не является «сумасшедшей». По его словам, вопрос о возможном членстве России в Альянсе уже давно обсуждается в политических кругах.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вступление Киева в Североатлантический альянс может «способствовать» урегулированию в стране. Он также отметил, что саммит России и США на Аляске дает Киеву сильную надежду.

При этом заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.