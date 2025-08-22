Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 00:00

Данию обвинили в отсутствии интереса при поиске виновных в терактах на «СП»

Посол в Дании Барбин: Копенгаген не интересовал поиск правды о взрывах на «СП»

Место подрыва трубопровода «Северный поток» Место подрыва трубопровода «Северный поток» Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Дания намеренно препятствовала объективному расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток», чтобы скрыть истинных виновных, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью телеканалу ТВ2. Его комментарий прозвучал в связи с недавним задержанием в Италии подозреваемого в организации взрывов.

По словам дипломата, спешное прекращение Данией расследования и противодействие международному независимому расследованию под эгидой ООН свидетельствуют о нежелании устанавливать все обстоятельства дела. Барбин отметил, что Копенгаген сознательно создал условия для спекуляций, чтобы скрыть очевидную выгоду от взрывов для противников России.

Виновность устанавливает суд. Однако арест в Италии по ордеру прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов «Северный поток» свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления, — отметил дипломат.

Он добавил, что главное для Копенгагена — не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов «Северный поток». В настоящее время расследование инцидента продолжают только Германия и Россия, в то время как Дания и Швеция официально прекратили поиск виновных.

Ранее лидер одноименной немецкой партии Сара Вагенкнехт заявила, что немецкому парламенту необходимо вызвать на допрос президента Украины Владимира Зеленского по делу об организации диверсий на «Северных потоках». Она напомнила об аресте украинца, причастного к атакам.

Северный поток
взрывы
Дания
виновные
