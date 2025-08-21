Российский блогер объявлен в розыск

Российский блогер Антон Пикули (настоящее имя Антон Устимов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, соответствующие данные появились в базе Министерства внутренних дел РФ. По какой именно статье его разыскивают, не указывается.

Разыскивается по статье УК, — сказано в карточке МВД.

Ранее в розыск был объявлен популярный блогер и секс-коуч Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли. Основанием для розыскных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по статье о склонении к совершению изнасилования.

До этого пресс-служба московской прокуратуры сообщала, что блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к восьми годам колонии со штрафом почти 100 млн рублей. Также суд Москвы запретил ему четыре года заниматься деятельностью, связанной с размещением и администрированием интернет-контента.

Тем временем стало известно, что российский писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), объявленный в международный розыск, покинул территорию страны и прибыл в Нью-Йорк (США). Однако его текущее местонахождение остается неизвестным.