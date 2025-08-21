РЖД сообщила о серьезном опоздании 71 поезда РЖД: в Воронежской области следует с опозданием 71 поезд

В Воронежской области 71 поезд дальнего следования опаздывает из-за нарушения работы контактной сети, сообщили в пресс-службе РЖД. Компания делает все возможное для сокращения задержек.

В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования, — рассказали в РЖД.

Отмечается, что максимальное время задержки составляет 5,5 часов. Пассажиры всех составов, где опоздание составляет более четырех часов, обеспечены питанием, добавил перевозчик.

Ранее стало известно, что обломки дрона были обнаружены в перегоне между станциями Журавка и Райновская, где отсутствует напряжение в контактной сети. Минобороны России эту информацию не комментировало. Для координации восстановительных работ создан оперштаб.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал 21 августа, что дежурными силами противовоздушной обороны России в одном из районов на юге региона обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было. Минобороны России эти сведения не комментировало.