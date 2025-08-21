Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 19:24

РЖД сообщила о серьезном опоздании 71 поезда

РЖД: в Воронежской области следует с опозданием 71 поезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронежской области 71 поезд дальнего следования опаздывает из-за нарушения работы контактной сети, сообщили в пресс-службе РЖД. Компания делает все возможное для сокращения задержек.

В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования, — рассказали в РЖД.

Отмечается, что максимальное время задержки составляет 5,5 часов. Пассажиры всех составов, где опоздание составляет более четырех часов, обеспечены питанием, добавил перевозчик.

Ранее стало известно, что обломки дрона были обнаружены в перегоне между станциями Журавка и Райновская, где отсутствует напряжение в контактной сети. Минобороны России эту информацию не комментировало. Для координации восстановительных работ создан оперштаб.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал 21 августа, что дежурными силами противовоздушной обороны России в одном из районов на юге региона обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было. Минобороны России эти сведения не комментировало.

РЖД
Воронежская область
поезда
опоздания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигрантка оказалась на скамье подсудимых за аферы на выплатах бойцу СВО
У Добронравова подозревают рак, Нагиев шпионит: новинки кино 21-27 августа
Нетаньяху объявил о скором завершении конфликта в Газе
В ФРГ потребовали спросить Зеленского о диверсиях на «Северных потоках»
Вилимски потребовал прекратить выплаты Киеву из-за «Северных потоков»
Как проверить, оригинал ли брендовая вещь? От часов до сумок
«Ставят телегу впереди лошади»: постпред РФ о гарантиях безопасности Киеву
Исинбаева в России: почему вернулась, неужели опять похороны?
В Верховной Раде Украины заявили о 100% антирейтинге Зеленского
Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе
Гениальный план Путина для ЕС, украинцев выгоняют из США: что будет дальше
Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»
«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее перед СВО послание
Раскрыта дата слушаний по делу об экстрадиции Касаткина из Франции в США
Стало известно, сколько заявок подано на должность главы Верховного суда
Фигурантам группировки «Белая масть» могут дать пожизненные сроки
Четыре человека разбились насмерть в ДТП с «Газелью»
Юрист оценил вероятность запрета слова «инфоцыгане» в России
Раскрыта личность задержанного по делу о «Северных потоках» украинца
«Москвич» прокомментировал новость об отсутствии спроса на свою новинку
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.