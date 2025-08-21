В России озвучили требования к расследованию диверсии на «Северных потоках»

Россия продолжает настаивать на проведении объективного и всестороннего расследования теракта на газопроводах «Северный поток», заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в комментарии ТАСС. Дипломат прокомментировал недавнее задержание в Италии человека, подозреваемого в причастности к этой диверсии.

Российская сторона продолжает настаивать на объективном и полноценном расследовании теракта, установлении и привлечении к ответственности всех его исполнителей и организаторов, — отметил Нечаев.

Он добавил, что объектом атаки стала критическая инфраструктура, созданная для обеспечения энергетической безопасности европейских стран. Посол обратил внимание на крайне скупой характер информации, которую обнародовали правоохранительные органы Германии. Нечаев подчеркнул, что задержание лишь одного подозреваемого не может считаться завершением расследования этого масштабного преступления.

Ранее Генпрокуратура ФРГ заявила, что в Италии задержали гражданина Украины, который может быть причастен к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Арест осуществлен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом. Мужчину зовут Сергей К. Предположительно, он координировал осуществившую подрыв группу водолазов.