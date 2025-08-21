Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:59

В Госдуме усомнились в искренности Запада после задержания подрывника «СП»

Депутат Швыткин: задержание подозреваемого в подрыве «СП» вызывает вопросы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Задержание украинского гражданина, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», вызывает серьезные вопросы у российской стороны, заявил депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с Lenta.ru. Парламентарий связал свои сомнения с тем, что Москву до сих пор не допустили к участию в следственных мероприятиях.

Страны Запада всячески препятствовали и препятствуют проведению полноценного расследования по «Северным потокам». По этой причине и сегодняшнее задержание вызывает вопросы о том, насколько стороны действительно заинтересованы в установлении истины, — сказал Швыткин.

Депутат пояснил, что скептическое отношение к произошедшему задержанию обусловлено полным отсутствием доступа для российских специалистов. Он подчеркнул, что подобная позиция Запада делает невозможной независимую оценку качества и беспристрастности проводимого расследования.

Швыткин добавил, что Россия продолжает настаивать на организации международного расследования с ее полноправным участием. В заключение он выразил мнение, что в инциденте с газопроводами отчетливо виден украинский след.

Ранее Генпрокуратура ФРГ заявила, что в Италии задержали гражданина Украины, который может быть причастен к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Арест осуществлен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом. Мужчину зовут Сергей К. Предположительно, он координировал осуществившую подрыв группу водолазов.

