21 августа 2025 в 19:58

Россия вышла из арбитражного процесса по «керченскому инциденту»

Фото: Екатерина Кейзо/РИА Новости

Россия прекратила участие в арбитражном процессе по делу о задержании трех украинских кораблей в Черном море в 2018 году, сообщили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что решение принято из-за нарушений процедуры и состава трибунала.

21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей,заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что Россия участвовала в процессе, рассчитывая на честное и независимое разбирательство. Для этого была представлена объемная доказательная база, подтверждающая отсутствие нарушений международного права.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда российские военные вместе с кораблями береговой охраны задержали суда ВМС Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В 2019 году украинские моряки были возвращены домой, а позже Киев получил обратно задержанные корабли.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба созвал заседание Совбеза после появления беспилотников в воздушном пространстве республики. Инцидент совпал с атакой дронов на Сочи. На совещании приняли решение усилить защиту инфраструктуры и наладить более тесную координацию с российскими военными и спецслужбами.

